Renault: Tag bare vores danske talent

Igennem årene har Renault hjulpet flere unge talenter fra sit Sport Academy til et sæde i det forjættede Formel 1-land, herunder bl.a. Robert Kubica og Heikki Kovalainen.



Nu vil fabrikken stramme skruen for at finde plads til flere af F1-teamets åbenlyse talenter, hvilket ikke mindst kan få en afgørende betydning for danske Christian Lundgaard (billedet øverst).



”Hvis vi har den rette person, som har, hvad der skal til, bliver vi nødt til at sikre os, at vi er i stand til at få ham ind i F1,” udtaler Renaults CEO Cyril Abiteboul til Motorsport.com.



og tilføjer:



”Efter min mening vil et vigtigt element i det være, hvordan vi udnytter vores motorleveringsaktiviteter. Hvis man f.eks. ser, hvordan Mercedes gør, kan man se en tydelig forbindelse mellem motorlevering og kørerudviklingsstrategi.”

De seneste år har Mercedes’ strategi betydet at kørere som Esteban Ocon (nu hos Force India) og Pascal Wherlein (sidste sæson hos Sauber F1) fik et sæde. Dog måtte Wehrlein overlade sit Sauber-sæde til et andet ungt talent, Charles Leclerc fra Ferraris talentprogram.