Porsche headhunter fynsk racerkører til titeljagt

Vil være verdens bedste

GT4-løbsserien med det tyske Porsche-team strækker sig over seks løb fra marts til september. Det er et såkaldt pro/am-løb, som betyder, at bilen skal køres af én professionel racerkører og en amatør. Nicolaj Møller Madsen skal fylde det professionelle sæde, mens den forsvarende europamester i klassen, Joerg Viebahn, er teamets amatør.

Serien indledes 2. april på Misano-banen i italienske Rimini. Herefter skal Nicolaj Møller Madsen kæmpe om Europamesterskabet på legendariske Brands Hatch tæt på London, østrigske Red Bull Ring, Slovakia Ring i Slovakiet og den tidligere Formel 1-bane Zandvoort i Holland, inden sæsonfinalen køres på Nürburgring i Tyskland.

- Mit mål har altid været at blive en af verdens bedste racerkørere. Det kræver, at man er alsidig, og med sædet i Porsches GT4-racer får jeg kørt på nye europæiske baner, ligesom jeg får en masse kilometer under hjelmen. Samtidig er det selvfølgelig et kæmpe springbræt videre i min karriere - både til GT-sporten, til Porsche og til andre fabriksteam; specielt, hvis jeg 17. september kan skrive europamester på CV'et, siger Nicolaj Møller Madsen.