Peugeot siger farvel til Dakar på bedst tænkelige manér

”Det var et meget svært rally for mig. Det er formentlig det sværeste Dakar Rally, jeg nogensinde har deltaget i, selv medregnet dem i Afrika. Arrangørerne havde sørget for en virkelig udfordrende rute med mange utroligt svære hastighedsprøver. Selv de to prøver lige inden mål var ufattelige og Peru var også ekstremt tricky.

Det er selvfølgelig en stor tilfredsstillelse for Lucas og jeg at vinde så svært et rally. Og det samme gælder hele Peugeot-teamet, som har gjort et fantastisk arbejde gennem hele forløbet. Peugeot 3008 DKR Maxi er nok den bedste bil, jeg nogensinde har kørt til et rally raid. Tak til alle, der har støttet os i dette projekt og en kæmpe tak til Peugeot Sport.” fortæller Carlos Sainz om sin sejr.