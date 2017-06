Oplev Tom K. for fuld udblæsning i sin gamle Le Mans-racer

Audi Gruppe S-prototype

Under Festival of Speed, medbringer Audi endnu en interessant bil. Denne gang en rallybil kørt af Hannu Mikkola, der også er kendt som ”den flyvende finne”. Tilbage i 1983 vandt han den første verdensmesterskabstitel til Audi i det legendariske Gruppe B-rally bag rattet i en Audi Quattro. På Goodwood får Mikkola pulsen til at stige med en Audi Gruppe S-prototype. Denne rallybil var planlagt til 1988-sæsonen, da det nye Gruppe S-reglement skulle afløse Gruppe B. Efter en alvorlig ulykke i forbindelse med det portugisiske rally, blev projektet imidlertid dømt ude. De internationale sportsmyndigheder FIA godkendte, af sikkerhedsmæssige årsager, ikke rallygruppe B til 1987-sæsonen. Dette blev også slutningen på den planlagte Gruppe S, og den Audi rallyprototype med centermotor, der var blevet bygget til gruppen, fik aldrig lov at stille op i et racerløb.

Takket være et arrangement som Goodwood får biler som disse lov til at strække ben endnu engang. Der har faktisk være et forsøg på at starte et lignede arrangement på dansk jord. Den historie kan du læse meget mere om her.

