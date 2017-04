Nyt dansk Formel 1 håb får chancen hos Renault

Det er ikke første gang, at Renault har haft held med at spotte et racertalent. Kørere som Robert Kubica, Lucas di Grassi, Pastor Maldonado, Jérôme d'Ambrosio og Romain Grosjean har alle har været igennem Renaults tidligere udviklingsprogrammer.

­– Først og fremmest må jeg takke Renault for den her mulighed. Det er fantastisk allerede at være en del af et F1 Academy program. Det her år er vigtigt for mig, da det er mit første år i formelbiler, efter at have kørt gokart i 8 år. Renault Sport Academy vil hjælpe mig med, at forberede mig fysisk og mentalt til den nye udfordring og det føles fantastisk, at have støtte fra hele teamet, siger en glad Christian Lundgaard.

Christian Lundgaard, der er støttet af DASU (Dansk Automobil Sports Union), Dansk Metal og Team Danmark, skal i 2017 deltage i SMP F4 NEZ, som er det eneste Formel 4 mesterskab, der bliver afviklet på tværs af landegrænser og kører blandt andet som opvarmning til Formel 1 Grand Prix’et på Sochi i Rusland.

Aftalen er et vigtig skridt mod Christian Lundgaards ultimative drøm om at køre Formel 1. Hidtil har kun fire danskere deltaget i et Formel 1 Grand Prix. Tom Belsø, Jan Magnussen, Nicolas Kiesa og nuværende Haas-kører Kevin Magnussen.