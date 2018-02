Nu må det stoppe! Formel 1 forbyder smukke kvinder i pitten

De har været en uadskillelig del af Formel 1 siden tidernes morgen, men nu er det snart slut. De nye ejere, Liberty Media, har besluttet at sende samtlige grid-piger på en tidlig pension, og kampagnen for at afslutte dette interessante kapitel i F1 starter til marts.



"I løbet af det sidste års tid har vi kigget på en række områder, hvor vi følte behov for opdatering, for at være mere i overensstemmelse med vores vision for denne store sport", udtaler F1s kommercielle direktør Sean Bratches.

"Selv om praksis med at anvende grid-piger har været en fast del at Formel 1-grandprixer i årtier, mener vi, at denne skik ikke passer med vores brandværdier og klart er i modstrid med nutidens samfundsnormer.”