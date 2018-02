McLaren vil have Hamilton tilbage

McLaren, der så Hamilton smutte lige inden deres krise begyndte for fem år siden, vil gerne have briten tilbage i den ene af deres biler. Men Lewis Hamilton har kontrakt med Mercedes dette år med, og han er angiveligt allerede igang med at forhandle en kontraktforlængelse.



Men det stopper ikke McLaren i at drømme. De har helt åbentlyst kikkerten rettet mod Hamilton.



"Vi er interesseret i at re-signe Hamilton"

indrømmer Zak Brown, direktør for McLaren Technology Group, i et citat til Reuters.



Men han er godt klar over, at det er lidt et drømmescenarie, da der nok ikke er et eneste F1-hold, som ikke kunne tænke sig at have Hamilton på holdet. Men hvis Hamilton skal på holdet, kommer det med stor sandsynlighed til at ske på bekostning af Fernando Alonso. De to har været holdkammerater før - hvilket bestemt ikke var nogen stor succes.



Hos Mercedes er man ikke bange for, at han har tænkt sig at skifte til McLaren.



"Han har vundet tre af sine verdensmesterskaber med os, så hvorfor skulle han være interesseret i at skifte?"

udtaler Toto Wolff, direktør for Mercedes Formel 1-afdeling.



Skulle McLaren få succes med deres nye Renault samarbejde, vil det ikke være helt så utænkeligt, at Hamilton rykker tilbage til det hold, der hjalp ham til Formel 1. Men det er alt for tidligt at spå om på nuværende tidspunkt.