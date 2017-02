Listen er klar: Her er danskerne i Le Mans 2017

2017 ligner et rekordår for LMP2 med 25 biler. Et nyt reglement fra 1. januar 2017 giver prototyperne forbedret performance og et lavere driftsbudget.

FIA har besluttet at anvende en motor fra britiske Gibson Technology i alle LMP2-biler fra 2017 til 2020. Gibson har udviklet en ny 4,2-liters V8, der både skal bruges i LMP2 i WEC, Le Mans 24 Hours, ELMS og i Asian Le Mans Series (fra 2019).

Signatech Alpine Matmut skal forsvare deres titel fra 2016. I LMP2 kører de to Oreca 07-Gibsons fra Rebellion Racing med foliering, der er en hyldest til tegneseriehelten Michel Vaillant.

Vi har ingen meldinger om, hvorvidt David Heinemeier Hansson kommer til start i klassen i år, men han er klar, hvis muligheden byder sig.