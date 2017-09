Se de danske Le Mans-kørere live fra Laguna Seca-banen kl. 23 dansk tid

Søndag aften dansk tid afvikles næstsidste afdeling af det prestigefyldte amerikanske sportsvognsmesterskab IMSA på den fantastiske racerbane Laguna Seca i Californien.



Dansk tv eller Eurosport sender desværre ikke løbet, men det er muligt at følge det live på IMSA tv.

Christina med helt fremme

For tredje år i træk er Christina Nielsen med i kampen om at kunne vinde GTD-klassen. For to år siden, da hun kørte for TRG Aston Martin Racing, manglede hun kun to sølle point for at blive mester.

Men sidste år vandt hun som den første kvinde mesterskabet i Scuderia Corsas Ferrari 488 GT3 sammen med hendes italienske holdkammerat Alessandro Balzan.

Med to afdelinger tilbage af årets mesterskab ligger de to perfekt placeret til at kunne genvinde titlen. Seks podieplaceringer i træk og otte løb i top fem har givet dem en føring på 13 point ned til Jeroen Bleekemolen i Mercedes AMG GT3.



Hård kamp i GTD-klassen

Kampen i GTD klassen er intens. 33 biler er til start på Laguna Seca og heraf er de 16 biler i GTD klassen, hvor kampene om sejrene blandt de ni forskellige bilmærker har skiftet.

Den kuperede og udfordrende bane Laguna Seca ser dog ud til at passe godt til Nielsen og Balzans Ferrari 488. Sidste år sluttede de toer på banen og med mere end 200 VIP gæster tilstede ønsker Scuderia Corsa en sejr.

Men samtidig er fokus på mesterskabet, så første prioritet en en top fem placeringer, da to af disse i de to sidste løb vil kunne sikre mesterskabet.