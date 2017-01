KOM SÅ! Alfa Romeo skal tilbage til DTM

Da jeg så renderingen fra RC-Workchop troede jeg først, at Alfa Romeo var på vej tilbage til DTM. Men jeg blev desværre skuffet da jeg fandt ud af, at billederne ikke kom fra Alfa Romeo selv. Men det fik mig alligevel til at tænke...

"Alt var bedre i gamle dage". Det udtryk hører man med jævne mellemrum om fortiden. Jeg er ikke altid enig, men nogle gange vil jeg give dem ret - specielt når det kommer til motorsport.

En ægte mandesport

90’erne var i mine øjne det ukronede årti for motorsporten. Formel 1-bilerne havde V12-motorer (og V10’ere), Le Mans havde McLaren F1 og Porsche 911 GT1 konkurrende side om side, og Deutsche Tourenwagen Masters var en ægte mandesport.

Forstå mig ret, DTM er stadig en mandesport, men den er næsten blevet for digital og kun tre Audi, BMW og Mercedes-Benz deltager. Hvor er Opel? Og Alfa Romeo?