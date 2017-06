Kom og hør Nicki og Marco's Aston Martin få fuld gas i København

Foruden at kunne opleve de danske VM-vindere i det traditionsrige Royal Pro/Am, der køres både lørdag og søndag, vil publikum og gæster til Copenhagen Historic Grand Prix også have mulighed for at nærstudere den vindende Aston Martin Vantage GTE med startnummer #95.

I samarbejde med Aston Martin vil smøre- og olieproducenten TOTAL udstille en showmodel på deres udstillingsstand ved siden af Aston Martin. I weekenden vil de to danskere skrive autografer på standen foran vinderbilen.

Aston Martin Vantage GTE er baseret på gademodellen V8 Vantage. Racerbilen anvender samme aluminiumschassis ligesom motorblokken, cylinderhoveder og krumtapaksel er identiske. Overordnet set ligner den rendyrkede racerbil sin mere komfortable gadebror, men tæt på ses det tydeligt, hvordan der er arbejdet med at optimere aerodynamikken.

Raceren har tabt sig 400 kg

I GTE Pro klassen i FIA World Endurance Championship er der en minimumsvægt på 1.245 kg, hvilket er omkring 400 kg under gademodellen. Markant vægt er barberet fra i karrosseripladerne, hvor flere af bilens paneler er fremstillet i letvægtsmaterialet kulfiber.

I cockpittet er der sparet vægt ved at fjerne ellædersæder, infotainmentsystemet, tæpper og lydisolering.

Kræfterne kommer fra en letvægts V8-motor med tørsumpsmøring og tæt på 500 hk afhængig af indsugningshullets størrelse. Gearkassen er af den sekventielle type med seks trin, hvor kørerne skifter gear via to skiftepaler bag rattet.