Jan tog 3.-pladsen i Daytona – Christina var i store problemer

Takket være Wright Motorsports' effektive mekanikere lykkedes det efter to timers arbejde i garagen at få den rød-hvide Porsche 911 GT3 R på banen igen. Og dét var afgørende.

Trods eliminerede muligheder for et topresultat havde Christina Nielsen, Patrick Long, Robert Renauer og Mathieu Jaminet nemlig brug for at sikre sig mesterskabspoint, da 24-timersløbet også er første afdeling af IMSA Weathertech SportsCar Championship.

"Kæmpe tak til crewet, som efter at have arbejdet uafbrudt i flere dage straks kastede sig over bilen for at få den klar igen. De var trætte og udmattede, men præsterede et fantastisk arbejde og gjorde det muligt for at komme på banen igen. Vi ser weekenden som en 666 omgange og 3.817 kilometer lang test, hvor vi blev klogere på bilen og fik kørt i både regn- og tørvejr og gennem en lang nat. Det giver os en masse data, som vi kan tage med videre til næste udfordring," siger Christina.