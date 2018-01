Jan Magnussen viser stærk form under testdage optil 24-timers løb

Jan Magnussen tog i weekenden hul på sin 12. fulde sæson som fabrikskører hos Corvette Racing. Danskeren fik sammen med sin faste makker, spanske Antonio Garcia, og den tyske tredjekører Mike Rockenfeller prøvet formen og materiellet af til 'Roar Before The Rolex 24', som er den officielle forberedelsestest inden det store 24-timersløb den 27.-28. januar.

– Weekenden har givet os en mulighed for at efterprøve noget af det, vi lærte sidste år. 2017 var ret åbenlyst en succesfuld sæson for os, men det var bestemt ikke nemt at vinde mesterskabet, for alt for ofte manglede vi den sidste lille bid for at vinde. Det er dét, vi har haft fokus på de seneste tre dage, og alt i alt er det gået godt. Det har været ret køligt, så testen har egentlig ikke været optimal, da vi forventer et noget varmere vejr til løbet om tre uger. Men sammenlignet med konkurrenterne synes jeg vi ligger, hvor vi skal ligge for at have en chance for sejr, lyder det fra Jan Magnussen.

Weekendens største udfordring syntes at være Ford, som sluttede henholdsvis P1 og P3 i GTLM-klassen i søndagens kvalifikation, som bestemmer fordelingen af garager i paddock og pitlane til det store 24-timersløb. Mellem de to Ford GT'er sluttede Corvette #4 Oliver Gavin på en andenplads, mens Corvette #3 med Magnussen, Garcia og Rockenfeller sluttede på en femteplads med 0,9 sekunder fra den førende bil.