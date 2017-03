Suveræn kørsel af danskere i USA: Jan Magnussen vinder i Sebring for femte gang

”Vi er så glade for andenpladsen i dag” sagde Christina Nielsen efter løbet. ”Mercedes var rigtig stærke i dag og de havde været svære at slå, så vi indså hurtigt, at det optimale for os ville være andenpladsen selvom vi aldrig gav op. Vi kørte et perfekt Sebring, hvor vi alle var stærke og teamet leverede som sædvanlig den perfekte strategi og en bil der var en fornøjelse at køre. Det var et perfekt comeback efter skuffelsen på Daytona, hvor vi udgik fra føring. Sebring er hård ved både bil og kører, men jeg elsker at køre her og er så glad for, at jeg for tredje år i træk er på podiet, efter sejren sidste år og andenpladsen i 2015”.



Næste løb for Christina Nielsen er lørdag den 8. april, når hun sammen med Alessandro Balzan og Scuderia Corsa deltager i IMSA seriens tredje afdeling på gadebanen i Long Beach, Los Angeles.



Michael Christensen sluttede i sin Porsche 911 GT3 på tiendepladsen i GTD klassen.