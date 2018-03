Hyundai udvikler racerklar i30 N til dansk racerteam

Her på Bil Magasinet er vi ovenud begejstrede for Hyundai i30 N, som er en af de mest underholdende GTI’er vi længer har kørt. Nu rykker det koreanske bilmærke videre til et nyt kapitel med sin entre på motorsportsscenen i en specialudgave af i30 N med 350 hk. Den allerførste bil, som Hyundai Motorsport leverer fra sit Customer Racing Project på fabrikken i Alzenau i Tyskland, lander hos et dansk team to med erfarne herre, Søren Jönsson og Jan Engelbrecht, i spidsen, som har mange års erfaring med langdistanceløb i de såkaldte Endurance serier. De sidste mange sæsoner er kørt i henholdvis Renaul Clio og senest Peugeot RCZ i racertrim.

”Hyundai er på landevejene kendt for sin ekstremt høje driftssikkerhed, og vi satser på at kunne overføre den holdbarhed til racerbanernes langdistanceløb. Og da i30 N samtidig er et stærkt bud på en moderne GTI, syntes vi, at det var oplagt projekt for os at støtte, da Søren Jönsson præsenterede os for ideen med et rent dansk team i TCR-serien,” siger Annegrethe Skovby, pressechef i Hyundai Danmark.