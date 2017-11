Formel 1-ledelse godkender København som værtsby

I dag, torsdag, skriver Jyllands-Posten i en artikel, at planerne om et prestigefyldt Formel 1-løb i København, efter alt at dømme, er rykket et stort skridt tættere målet.



Avisen har fået aktindsigt i en mailkorrespondance mellem idémanden bag projektet, tidligere videnskabsminister Helge Sander, finansminister Kristian Jensen, kulturminister Mette Bock og erhvervsminister Brian Mikkelsen.



I korrespondancen skriver Helge Sander bl.a., at Formula One Management (FOM, red.) udtrykker, hvad eksministeren kalder ”et stort ønske om at få København på kalenderen”.



Set med danske øjne er dette ret interessant, idet hele 40 byer har lagt billet ind på at blive en del af F1-kalenderen i 2020.



Foruden løbet i København satses der også på bybaneløb i London og New York.