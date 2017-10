Formel 1 kommer til Danmark i 2018

Næste sommer får Copenhagen Historic Grand Prix besøg af den internationale Formel 1-serie, HGPCA, der kan præsentere et startfelt på flere end 50 historiske Formel 1-racerbiler.

Der bliver tale om et regulært scoop, når Copenhagen Historic Grand Prix i sommeren 2018, får besøg af den historiske racerklasse HGPCA, kendt under navnet ”Historic Grand Prix Cars Association” for kørere og ejere af historiske Grand Prix racerbiler. Siden 1979 har medlemmer af serien passioneret stræbt efter at bevare, og hylde de vidunderlige racerbiler helt tilbage fra 1920’ernes to-sædes racervogne, og frem til 1960’ernes cigarformede én-sæde Grand Prix-biler.

Sidste gange disse racerbiler gæstede Danmark var i 50’erne og 60’erne på Roskilde Ring, der var en del af den nye tid efter krigen, hvor interessen for biler nærmest eksploderede.

Roskilde Ring opnåede hurtigt international anerkendelse og i løbet af banens levetid blev der kørt løb i mange forskellige klasser, fra standardvogne til Formel 1, og publikum valfartede til for at opleve de ikoniske Formel-biler fra blandt andre Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, ERA, BRM, Cooper, Lotus og mange flere.

– Tilsagnet om deltagelse fra HGPCA i 2018 vil yderligere løfte arrangementet og tilføje en helt ny historisk dimension til glæde for tilskuere og gæster. Aldrig tidligere har en klasse med så dybe historiske rødder og passion for de tidligere Grand Prix-biler kunnet opleves i København, og det er med stolthed, at vi ser frem til at kunne vise de mange årtiers smukke og enestående racerbiler frem sammen med de mange andre løbsklasser og indslag der tilsammen udfylder rammerne i Copenhagen Historic Grand Prix, udtaler Jens Peter Lange, Adm. Direktør for CHGP