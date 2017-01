Følg løbet live: Dansker håber på succes i legendarisk 24-timers race

Michael Christensen forudser et meget tæt og vanvittig spændende racerløb. Alene i GT D-klassen, hvor hans Porsche med startnummer 28 fra Alegra Motorsport er tilmeldt, tæller startlisten imponerende 27 konkurrenter fra mærker som Lamborghini, Lexus, Ferrari, Audi, Aston Martin og Mercedes.

– Det er altid svært at vurdere styrkeforholdene inden det første løb, men jeg forventer det bliver et meget tæt racerløb fra start til slut. Vi testede vores Porsche 911 GT3 R på Daytona den første weekend i januar, og her kørte vi konkurrencedygtige tider, men konkurrenterne ser uhyggeligt stærke ud, slutter han.

Michael Christensen er langt fra den eneste dansker til start på Daytona. I klassen GT LM stiller Jan Magnussen op for Corvette Racing, mens den danske Ferrari-kvinde og forsvarende klassemester Christina Nielsen igen er til start for Ferrari i GT D. Dertil får Marco Sørensen debut på Daytona i en fabriksanmeldt Aston Martin.

Løbet starter lørdag aften kl. 20.30 dansk tid og kan følges på nettet her.