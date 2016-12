Født til fart: Her kan du møde Danmarks ukronede asfaltdronning

– Historien om Christina er usædvanlig, fordi hun er en kvinde, der befinder sig i en meget mandsdomineret sportsverden. For mig er det en yderst spændende historie, fordi vi møder denne smukke, unge, blonde racerkvinde i et ekstremt miljø, hvor hun konkurrerer på lige vilkår med mændene – og oveni hatten skriver hun sportshistorie i et voldsomt år, hvor hendes far også bliver hårdt ramt af kræft, forklarer DR sportens Niels Christian Jung.

Vi glæder os helt vildt til at se, hvad DR har fået strikket sammen.