Få hele overblikket over Formel 1-feltet

Et par timer før Ferrari præsenterede deres 2018-model, havde Mercedes allerede præsenteret deres racer, som skal sikre teamet endnu et VM.

Både Lewis Hamilton og Valtteri Bottas var med, og begge kørere tog en opvisningstur på banen.



Bortset fra den meget kontroversielle Halo-anordning, så ligner den modellen fra 2017. "If it ain't broken, don't fix it", har nok været teamets motto for i år!

Der kan dog komme opdateringer frem når raceren skal testes i Barcelona.

