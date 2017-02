Europas mest vindende racerkører tager dig med bag rattet

I en ny dokumentarserie “Familien Magnussen” tager vi et dyk ned under overfladen i racerkøreren Jan Magnussens liv, hvor familieliv skal kombineres med motorsport.

Serien varer fem afsnit med motorfyldte hverdage for både Jan og familien. Igennem serien bliver seerne taget med til berømte racerløb som 24-timersløbet i USA.

Jan har nu mere end 30 års racerkørsel i bagagen og er nu i gang med at opbygge sit eget motorsportsteam i Danmark “Magnussen Racing Experience”. Magnussen senior er også ansat hos Corvette Racing, som satser på det amerikanske IMSA-mesterskab og 24-timers løbet.

Til Børsen siger Jan Magnussen:

- De fleste er nok klar over, at mit liv ikke kun handler om at sidde i en racerbil og jagte sejre, og derfor har vi givet folk en mulighed for at kigge med.

Serien har premiere på Kanal 5 onsdag den 8. februar klokken 22.00.