Efter en time på jobbet blev Honda sparket på porten

Efter kun en time på gangene i Saubers hovedkvarter i Hinwil, Schweiz, smed franskmanden papirerne med udkastet til den kommende motoraftale med Honda i papirkurven. Så var Vasseur ligesom i gang på jobbet.



”Jeg ankom d. 17. juli kl. 9:00, og mødet var kl. 10:00,” smilede Vasseur under et interview med Autosport, hvor han fortalte om sit comeback til Formel 1.



”For mig var det vigtigt. Det er aldrig nemt at skifte motorleverandør som det første, men Honda var ikke i specielt god form. Plus, og nok mest vigtigt for mig, var, at vi var koblet til McLaren med gearkassen og absolut uden nogen form for interne ressourcer til at producere vores egen.”



"Da jeg havde kontakter hos McLaren, vidste jeg, at de var i gang med at gøre alt hvad de kunne for at smutte (fra Honda, red.). Så det kunne jeg ikke risikere. Forestil dig, at jeg skulle anmode om Honda-gearkassen fra McLaren. Det ville blive et absolut mareridt.”



"Da vi allerede var i gang med at arbejde på vores 2018-bil, kunne vi derfor ikke udsætte beslutningen," lød det fra Vasseur.