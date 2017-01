Drengedrøm: Dansk racerkører får plads i ny Porsche 911 RSR i legendarisk 24-timersløb

I år er glæden forud for Daytona-testen ekstra stor. Det er nemlig første gang, at offentligheden vil kunne opleve Porsches helt nye sportsvogn, Porsche 911 RSR. Den ikoniske GT-sportsvogn er en komplet nyudvikling og Michael Christensen har været en del af det omfattende udviklingsprogram.

– Jeg glæder mig usandsynlig meget til igen at køre på Daytona, og til for alvor at kunne vise omverdenen vores helt nye racerbil. Jeg har været en del af test- og udviklingsarbejdet i den sidste årstid, og nu ser vi frem til at vise vores fans den nye bil, siger Michael Christensen, der har store forventninger til bilens potentiale.

Motoren er flyttet

Bilen er udviklet med afsæt i Le Mans 24H GT-reglementet og gør systematisk brug af letvægtsmaterialer kombineret med en ny og mere effektiv 4-liters racermotor med direkte brændstofindsprøjtning. Det betyder blandt andet, at motoren er flyttet foran bagakslen for at optimere bilens vægtfordeling.

Foruden deltagelse i 24 timers løbet på Daytona skal Michael Christensen i 2017 køre en fuld sæson i FIA VM-serien, som også inkluderer det legendariske Le Mans.

– Som dansker er Le Mans noget helt særligt. Historien kombineret med den helt særlige atmosfære, som de mange tilrejsende danske fans skaber, er helt unik, men inden vi kommer til Frankrig, holder vi fokus på opgaven i USA, slutter han.