Audi præsenterede onsdag aften deres første eldrevne racerbil ved et arrangement i Neuburg, Tyskland. Audi e-tron FE04 er det første synlige resultat i motorsport af mærkets transformation fra producent af biler med forbrændingsmotorer til at være en virksomhed, der tilbyder mobilitet.

“Efter næsten 40 års succes på det højeste niveau af motorsport bliver Audi nu det første tyske bilmærke, der deltager i Formula E for at udvikle nye teknologier til gadebiler," siger Peter Mertens, Member of the Board of Management, Technical Development, Audi AG.

“Efter udviklingen af quattro, TFSI, TDI, hybriddrivliner og mange andre innovationer er vores første single-seater racebiler et resultat af vores offensiv inden for elektrisk mobilitet. Det næste bliver introduktionen af den eldrevne Audi e-tron i 2018," siger han.

På IAA-udstilingen fornylig annoncerede Audi, at de vil have mere end 20 elektrificerede modeller, elbiler og plugin hybrider på markedet i 2025.