Dansk racertalent træder i legendernes fodspor

Dansk racerkører blandt de nye ”juniorer”

Den danske racerkører Mikkel Jensen er en del af det nuværende BMW Junior Team, og om sin nuværende deltagelse udtalte han i forbindelse med 40-års jubilæet; ”Jeg synes, at det er fascinerende at se, hvordan BMW Motorsports talentprogram har udviklet sig over de 40 år. Motorsport har ændret sig drastisk og talentprogrammet har adapteret sig til udviklingen. For mig var det at komme ind i programmet et stort skridt. Nu er det op til mig at vise, hvad jeg er i stand til."

Udover de tidligere racerkørere Eddie Cheever og Marc Surer har BMW Junior Team gennem årene kastet mange stjerner af sig. Racerkørere som den tidligere F1- og DTM-kører og nuværende fabrikskører Timo Glock har tidligere været en del af BMW Junior Team. Det samme har hans fabrikskører-kollega, Martin Tomczyk. Også tidligere F1-verdensmester Sebastian Vettel har en fortid i BMW Junior Team, der i denne uge kan fejre 40-års jubilæum.