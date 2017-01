Dansk legende stiller op til DTM Classics i Aarhus

Kurt Thiim er en legende i dansk bilsport, og han har deltaget i et utal af løb. Det er også blevet til deltagelse i Le Mans, og han vandt det tyske mesterskab i Formel 3.

DTM er en klasse, som Kurt Thiim kender rigtig godt. Han kørte med i 14 sæsoner med mange topplaceringer til følge, og han vandt DTM i 1986 i en Rover Vitesse. Til Classic Race Aarhus den 19.-21. maj skal han køre en af de mest berømte DTM-klassikere – en Mercedes 190 Evolution 2.

- Det bliver så godt at komme til Aarhus, og det er jo helt fantastisk, at det kan lade sig gøre. Jeg kan love, at publikum får en helt fantastisk oplevelse med den her populære klasse, der så oven i købet skal køre på en meget spændende bybane med et stort publikum, lyder det fra den 58 årige racerkører, der tidligere var fabrikskører for Mercedes, og i dag blandt andet er testkører for Goodyear.

Gensyn med vilde ikoner

De berømte DTM-løb i Tyskland tiltrak i 1980’erne og 90’erne ofte over 100.000 ellevilde motorsportsfans fra hele verden, og millioner af TV-seere så med. Det var en af de eneste løbsserier i Europa, der i popularitet for alvor kunne måle sig med Formel 1.

Under navnet Deutsche Tourenwagen Classics genopstod den populære klasse sidste år.

Løbet i Aarhus, hvor der køres om point i det samlede klassement, giver mulighed for et glædeligt gensyn med klassiske standardvogne som Mercedes Evo, BMW M3, Alfa Romeo 155 VG TI, Ford Sierra Cosworth, Audi V8 Quattro og så videre. Der er dermed udstedt garanti for en af årets mest fantastiske motorsportsoplevelser på dansk jord.