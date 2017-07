Christina og Jan får comeback i USA

- Det var et rigtig godt løb for os. Selvom løbet er et seks timers langdistanceløb, så kører alle som om det er et sprintløb. Alle skubber og masser fra første omgang og man kunne også se til sidst, at det var så tæt, at alle kampe hele vejen gennem løbet var vigtige. Derfor var alle pitstop super vigtige og igen leverede Scuderia Corsa en fantastisk indsats. Vi vil selvfølgelig gerne hente sæsonens første sejr, men til gengæld er det superfedt, at vi nu fører mesterskabet og at vi har været på podiet i fem ud af seks løb, siger Christina Nielsen.

Michael Christensen stillede også til start i GTD-klassen, og sluttede på syvendepladsen i sin Porsche 911 GT3.