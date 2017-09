– Det er så stort, og vi er så glade for at stå i den her position inden finalen! Det er en optimal situation, der samtidig giver os mulighed for at jagte sæsonens sidste topresultat i stedet for at køre defensivt og forsvare titlen, lyder det fra Jan Magnussen.

Corvetten manglede fart

Det var danskeren, som var første mand i bilen på Laguna Seca-banen og startede feltet fra en syvendeplads efter en skuffende kvalifikation lørdag. Her stod det klart, at den gule Corvette manglede fart, og det fik som altid teamet, med chefingeniør Kyle Millay i spidsen, til at lægge en strategi, hvor det måtte handle om setup fremfor topfart.

– Vi lagde en god plan for løbet, som dog var hård at eksekvere, da den betød, at vi ville være synligt langsommere i begyndelsen af løbet grundet hårdere dæk. Men allerede på vej mod vores første pitstop, hvor jeg skulle give bilen videre til Antonio, begyndte tingene at vende, og jeg kunne lukke hullet til konkurrenterne.

Strategien sendte vigtigst af alt Magnussen og Garcia op foran de tætteste rivaler i GTLM-mesterskabet, BMW #25 og Ford #66, og med en slutplacering lige uden for podiet sikrede Corvette-duoen sig desuden point nok til, at mesterskabet nu er så tæt på, som det kan være. Lykkedes det at sikre titlen, vil det være Jan Magnussens tredje i den populære amerikanske GT-serie. Danskeren har tidligere vundet American Le Mans Series for Corvette Racing i 2008 og 2013.