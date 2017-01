24 billeder fra dansk sejr i Daytona

Varslet om regnvejr holdt stik, og ved ottetiden lørdag aften faldt de første dråber på den berømte racerbane. Regnen tog snart til og fortsatte helt frem til søndag morgen, hvilket udløste en del uheld og dermed også et imponerende antal indsættelser af safetycar, som var medvirkende til at holde feltet tæt samlet.

Jan Magnussen satte sig for anden gang i bilen sent lørdag aften, og det blev til tre udfordrende stints, hvor danskeren kæmpede med at få optimal temperatur i dækkene. Den våde og kolde bane tørrede op søndag formiddag, og det satte gang i en nervepirrende slutspurt, hvor bilerne i alle klasser kæmpede en vild kamp, mens de respektive team crews måtte holde vejret af nervøsitet.



Manglede den sidste fart



Antonio Garcia var sidste mand i bilen, og med hjælp fra et effektivt pit crew udnyttede han to gange en safetycar til at snuppe føringen. Begge gange måtte spanieren dog se sig overhalet af Ford og Porsche, som åbenlyst havde mere gas i reserven.

– Undervejs i løbet havde vi holdt os flyvende takket være verdens bedste pit crew og en god strategi. Men da det endelig gjaldt måtte vi erkende, at vi manglede den sidste fart for at være med til at kæmpe om sejren, forklarer Jan Magnussen.

Da den førende Ford stak af med en Porsche i hælene, forsøgte Garcia med godt tyve minutter tilbage af løbet at forsvare sin tredjeplads overfor en truende Ferrari. Spanieren måtte dog overgive sig til den røde racerbil og tage til takke med en fjerdeplads – blot 4,6 sekunder fra den vindende bil.

– Hvad kan jeg sige? Hele teamet gjorde et imponerende arbejde, og både Antonio og Mike var suveræne i bilen. Vi havde et fantastisk team og en fantastisk racerbil. Vi var bare ikke hurtige nok, slutter Jan Magnussen.