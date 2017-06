Deltag i konkurrencen om 10x2 billetter til Baby Driver + en autentisk jakke

Hvem kunne du tænke dig at tage med i biografen og se rå mænd med styr på pedalerne? Vi udlodder 10x2 billetter + 1x 'Baby Driver' jakke til en heldig vinder. Alt hvad du skal gøre for at deltage, er at svare rigtigt på spørgsmålet herunder.

Baby i banken

Han bliver kaldt "Baby" og er lynhurtig i en bil. Trods hans unge alder har Baby været med til at assistere til en masse bankrøverier. Men alt bliver sat på spil, når et røveri går galt. Musik har et stærkt element i denne film og Baby bruger musikken som en playliste til sit liv. På rollelisten ses bl.a. Ansel Elgort, Jamie Foxx, Kevin Spacey og Jon Hamm.

'Baby Driver' har dansk premiere den 29. juni.

Billetterne har en samlet værdi på 200,- mens hovedpræmien, der er jakken + billetter har en samlet værdi på 700,-.