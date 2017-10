Vinterdæk - hvornår, hvad og hvorfor?

Vinterdæk eller ej?

Skal - skal ikke?

Der er sikkert mange bilejere, der i løbet af efteråret overvejer, om de skal skifte til vinterdæk? Eller om de skal skifte til helårsdæk og helt slippe for det sæsonbetingede besvær. Der er slutteligt også dem, der overvejer at køre vinteren igennem på sommerdæk.

Hvorfor skifte til vinterdæk?

Man skal selvfølgelig skifte til vinterdæk for at få et bedre vejgreb, når vejene bliver fedtede, isede og fyldt med sne.

Vejgrebet bliver bedre, risikoen for udskridning begrænses, og bremselængden reduceres dramatisk på vinterdæk i forhold til på sommerdæk. Man skal ikke lade sig narre af, at landet måske kun iklædes vinterkåbe 4-5 dage i vinterhalvåret. Temperaturen er hvert eneste år meget ofte nede omkring frysepunktet. Med lidt morgenrim og lidt fugtighed i luften kan det gøre vejbanen ekstrem glat, selvom der igen sne er faldet.

Et dækskifte ved vintertide er i dag ikke så indlysende klart, som det var for få årtier siden. Dækteknologien har udviklet sig så markant, at man i dag kan købe helårsdæk, der er meget tæt på at have den samme ydeevne om vinteren, som vinterdæk har.

Der er i Danmark i modsætning til visse andre lande ikke noget lovkrav om at skifte til vinterdæk, når vejret skifter.

Det er fuldt ud lovligt selv at foretage et vinterdækskifte. Her handler det udelukkende om, hvorvidt man føler sig kompetent nok til det. Et dækskifte på et værksted koster et sted mellem 200 og 700 kroner. Hertil skal lægges udgifter til eventuel opbevaring af dine vinterdæk på værkstedet.