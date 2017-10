Vejdirektoratet: Sådan undviger du spøgelsesbilister

Spøgelsesbilister er desværre ikke noget sjældent syn i Danmark. I 2015 blev der registreret 105 spøgelsesbilister herhjemme, og Vejdirektoratets Trafikcenter får normalt meldinger om 100-200 spøgelsesbilister om året.



Alene de første ni måneder af 2017 er der anmeldt 113 spøgelsesbilister og Vejdirektoratets trafikcenter forventer at det ender på 155-165 episoder i 2017.



Heldigvis er det kun i et fåtal af tilfældene, at det ender med dødsfald.

Vejdirektoratet fortæller, at der kan være flere grunde til, at trafikanter ender som spøgelsesbilister. Omkring en tredjedel kommer til at køre ned ad den forkerte rampe ved motorvejsfrakørslen. En tredjedel vender pludselig rundt på motorvejen, og den sidste tredjedel kan ikke forklare, hvordan de er blevet spøgelsesbilister.



Cirka 60 % af spøgelsesbilisterne var i en tilstand, der påvirkede deres evne til at køre bil – enten ved at være alkohol- eller stofpåvirkede, eller fordi de var demente. Personer med forringede orienterings- og vurderingsevner udgør således en væsentlig del af de registrerede spøgelsesbilister.