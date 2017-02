Undgå bøder: Her er reglerne på de europæiske vinterveje

Det er en god idé at læse op på love og regler, inden bilen passerer den danske grænse. Især når det kommer til dækkene, risikerer mange danskere at blive fanget i en uheldig situation, hvis de bliver vinket ind til siden af en udenlandsk færdselsbetjent.

For selv om vinterdæk endnu ikke er et lovkrav herhjemme, så er der i flere europæiske lande strengere regler. Herunder kan du få et overblik over reglerne i nogle af de populære vinterferie-lande.