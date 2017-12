Undgå bøde, når du skraber sne af bilen

Men det skal du overveje, inden du gør det, for i mange kommune er der begrænsninger på, hvor længe du må holde i tomgang, og holder du længere risikerer du en bøde på 1.000 kr.

Hvor det gælder, og hvor det ikke gælder, er helt individuelt reguleret i Danmarks 98 kommuner.

I nogle kommuner må du holde i tomgang i et, to eller tre minutter, mens det i andre kommuner er tilladt at holde i tomgang, så længde du vil.

Hvis der er regler, så gælder de Ifølge FDM både på offentlig og privat grund. Det vil sige, at du også kan blive straffet for at holde i tomgang på din egen grund.