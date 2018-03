Sådan undgår du bøde for is på ruden

Udsynet er i fokus hos politiet og det kan faktisk koste kørekortet at køre rundt i en bil med for ringe udsyn, så det gælder om at skrabe ruderne fri for is og sne, ligesom det er vigtigt at kunne se ordentlig undervejs.

Det området som skal være fri for sne, sjap og is er der hvor viskerbladene dækker. Lovgivningen omkring hvordan du skal kunne orientere dig fra bilens førerplads er ifølge politiets informationsafdeling klar. Hvis mere end halvdelen af foruden er dækket af is, sne eller andet, så er der lovhjemmel til at fratage bilisten kørekortet.

”Husk også at fylde sprinklervæske på. Forruden bliver meget hurtigt snavset til af sjap og salt om vinteren, og det er afgørende vigtigt, at kunne se gennem en ren rude på hele turen. Brug lige nogle minutter på at læse etiketten på den sprinklervæske, du køber. Her i vinterperioden skal man købe sprinklervæske, der er frostsikret ned til - 21 graders celsius, på den måde undgår man bøvl med krystalliseret sprinklervæske i dyserne,” siger Svend Lykkemark Christensen fra olie- og benzinselskabet OK.

Klart udsyn gør underværker



"Først og fremmest skal man skrabe alle ruderne fri for sne, så man kan se ud. Det er også vigtigt, at lygterne er fri for sne, så andre bilister kan se en. Og så skal man naturligvis køre forsigtigt. Farten er altafgørende, da for høj fart kan få bilen til at skride ud og gøre det svært at bremse. Hold god afstand til forankørende biler," siger Klaus Kristensen, informationsmedarbejder hos Falck.