Trackday på budget: 5 sjove biler til under 50.000 kr.

På Bil Magasinet er vi vilde med trackdays. De giver dig en unik mulighed for at lære din bil at kende, når du bevæger dig ud på grænserne af, hvad den kan. Vi ved godt, at din hverdagsbil sjældent er den sjoveste bil at tage med til trackday, derfor har vi fundet fem bud på underholdende trackday-biler til under 50.000 kr. Det er vel at mærke biler, du kan bruge både til hverdag og trackday.