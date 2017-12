Tomgang skader både motor og miljø

Det er ikke sjovt at komme ud til en bil, hvor kabinen har samme temperatur, som vinteren udenfor. Is og sne er ikke nemt at skrabe af kolde ruder, og det kan virke som en god ide at lade motor og kabine varme op, imens man får børnene i flyverdragten eller snupper en kop kaffe. Men selvom isen bliver nemmere at skrabe af, så er der ulemper ved at lade bilen stå i tomgang, påpeger FDM.

”På travle morgener kan der være argumenter for, hvorfor man vælger at lade bilen gå i tomgang, inden man begiver sig ud i trafikken. Det kan give varmere kabine og gøre det lidt nemmere at skrabe isen af, men ulemperne for miljøet, motoren og naboerne, overskygger fordelene,” siger Peter Sahl, tekniker i FDM.

Når man lader bilen stå i tomgang, er det ofte ud fra den tanke, at man vil lade motoren varme op. Motor kan ganske vidst blive marginalt varmere ved tomgang, men driftsvarm i koldt vejr bliver den ikke, og slet ikke på de maksimalt 1-3 minutter, det i de fleste kommuner er tilladt at lade motoren stå i tomgang.