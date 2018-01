Tør du vælge satan's brændstof??

Tør du vælge dieselbil næste gang? Stadig flere byer i Europa rasler med dieselbommen. Det er ikke nødvendigvis et problem i sig selv, men alene snakken vil givet vis få betydning for værdien af din dieselpersonbil, når du skal sælge den igen. Når vi alle hører, at dieselbiler er farlige, så bliver efterspørgslen mindre og afskrivningen dermed større.

Så hvad gør du?

Dieselmotorer i personbiler er en udpræget europæisk ting. I resten af verden er diesel forbeholdt lastbiler og erhvervskøretøjer, men især Sydeuropa har været glade for diesel i personbiler.

Også i Danmark har vi taget dieselbilerne til os de seneste to årtier. Måske mere som et udtryk for bilproducentenes vilje end et overvejet valg fra danske bilkøberes side. Faktisk måtte den danske bilbranche på et tidspunkt mane til overvejelse, da mange minibiler med små dieselmotorer fik udskiftet det dyre partikelfilter, fordi ejernes byagtige kørselsmønster gjorde, at filteret aldrig blev “brændt af” og dermed stoppede til.

Det problem er givet vis løst efter at Euro6- normen blev gældende i september 2014. Den strammede yderligere grænserne for, hvor meget dieselmotoren må udlede, og det i en sådan grad, at de fleste dieselmotorer fra da måtte benytte tilsætningstoffet urea, også kaldet AdBlue. Det sikrer kort fortalt, at filteret bliver ’brændt af’ uanset kørselsmønster.

Faktisk er en motor, der opfylder Euro6-­normen, renere end mange benzinmotorer, alt efter hvordan man opregner forureningen. Når mange byer truer med at forbyde dieselbiler inden for murerne, gælder det som regel kun for motorer fra før Euro6-normen.

Dette er en klumme fra Bil Magasinet, som du kan købe hér. Få 3 numre for 99 kr.