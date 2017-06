Tæt trafik: Den værste weekend er overstået – sådan ser resten af sommeren ud

Tæt trafik på ud–​ og hjemrejsedagene​

For alle udrejsedage i feriens første halvdel gælder det, at der vil være en overvægt af trafik i vestgående retning fra Sjælland mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde, samt sydover mod Tyskland via Rødby og den dansk-tyske grænse ved Padborg.

De to sidste weekender i uge 31 og 32 er de største hjemrejseperioder i sommerferien. Der vil være flest biler på vejene de to søndage, hvor trafikken hovedsagligt bevæger sig i østgående retning fra Jylland mod Sjælland, samt nordover fra Tyskland mod henholdsvis Trekantområdet og København. Der er risiko for tæt trafik og kødannelser.