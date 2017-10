Studenter-GTI på budget: Peugeot 106 GTI

I en tid, hvor Peugeot’s mindste GTI har 200 hk og turbo, er det nærliggende at blive skuffet over præstationerne, men franskmanden vejer ingenting, så den springer frem, da jeg åbner gasspjældet. Den snerrende motorlyd i bunden får dig til at trække på smilebåndet, og det er umuligt ikke at grine, når nålen i omdrejningstælleren står lodret, og den får fornyet energi til at sprinte mod det røde felt ved 7.000 o/min.

Køreegenskaberne er simple, men fintunet i en grad, som mange stadig kan lære af. Undervognen er relativt blød, men giver dig en fin fornem fornemmelse af, hvordan bilen bevæger sig rundt i sving. Indstyringen er dejlig præcis, og får du brug for ekstra hjælp rundt i svinget, kan du lette at på gassen eller strejfe bremsen for at få en hjælpende hånd af bagvognen.

Dét her er uforstyrret køreglæde. Peugeot 106 GTI vækker minder om de gode, gamle dage, og jeg tør slet ikke tænke på, hvor sjov den kan blive med et par bløde Yokohama-semislicks. Find et originalt eksemplar af denne eller søsterbilen Citroën Saxo VTS 16V, og du er garanteret en sjov, billig bil.