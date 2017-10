Studenter-GTI på budget: Ford Puma med Yamaha-motor

Motoren er en lille perle, som elsker høje omdrejninger. Den lyder kernesund, når den runder 5.500 o/min og spoler videre op til næsten 7.000 o/min. Jeg holder den til ilden ved hjælp af den præcise gearkasse, som er afstemt fint til bilen.

Dét her bliver du aldrig træt af, selv om det ikke går voldsomt stærkt, men det føles sådan, for chassiset er skabt til at klistre bilen til vejen med et lynhurtigt styretøj og en knivskarp indstyring.

Testbilens bagstøddæmpere er dog mere end udskiftningsmodne, hvilket får bagvognen til at danse faretruende hen over ujævnheder, men det er næppe en reparation, der slår hullet ud af budgettet.

En klonklyd fra forvognen tyder også på, at der er gået et såkaldt knokkelled på den ene trækaksel, men alt i alt kan det ikke spolere billedet af en sjov og glad, lille bil, som du tilmed kan finde et hav af sjove stumper til.

Der er ingen tvivl om, at disse biler er sjovere end den VW Up eller Chevrolet Spark, din familie vil synes, er en meget bedre idé.

Ligesom din forsikringsmand vil ærgre sig ved at få dig ind i folden, men falder du over et velholdt eksemplar, har du en sjov og ukompliceret bil, som tilmed kan blive en god investering, når de ældre studenter længes efter de gode, gamle dage, hvor skolebøgerne blev suppleret med et eksemplar Bil-Revyen for at komme gennem de laaaange timer.