Fælles for alle udrejsedagene i den første ferieweekend er, at der vil være en overvægt af trafik i vestgående retning fra Sjælland mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde, samt sydover mod Tyskland via Rødby og den dansk-tyske grænse ved Padborg.

Rejsetrafikken vil især kunne mærkes på:

Køge Bugt Motorvejen

Rute 21 til og fra Sjællands Odde

Fynske Motorvej

Østjyske Motorvej omkring byerne i Trekantområdet

Sønderjyske Motorvej til og fra Tyskland samt ved Kolding

Travle lørdage i sommerferien

Lørdagene i juli måned er erfaringsmæssigt nogle af de største rejsedage på hele året. Det giver tæt trafik og risiko for kø mange steder. Derfor skal man være forberedt på, at der kan være øget trafik på tværs af landet samt på mange lokale veje til og fra de større sommerhusområder på alle lørdage i sommerferien. ​

Til gengæld vil den normale myldretid næsten blive ophævet i store dele af sommerferieperioden, og mange vil derfor opleve at kunne komme hurtigere til og fra arbejde end normalt.