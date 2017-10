Skifter du selv til vinterhjul, så husk disse gode råd

Hvis du er en af de mange, der selv skifter fra sommer- til vinterhjul, og omvendt, er det vigtigt at gøre det korrekt. Ellers kan det både få konsekvenser for din bil samt din egen og andres sikkerhed.

En undersøgelse fra Applus Bilsyn blandt 3.000 bilister viser, at hver anden danske bilist selv skifter hjulene.

- 1,7 mio. skifter til sommerdæk i april. Rigtig mange gør det selv-bilister ved imidlertid ikke, hvordan man gør, og det kan give problemer, f.eks. hvis boltene ikke spændes korrekt, siger adm. direktør hos Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.

En af de mest udbredte fejl er at sætte bilen i gear. Det kan få alvorlige konsekvenser.

– Man kan ødelægge motoren hvis hjulet drejer, og motoren tørner baglæns. Det kan få knastkæden til at hoppe en tand over, fortæller teknisk chef hos FDM, Jørgen Jørgensen, til Motorjournalisten.dk.

– Jeg vil ikke sige ofte, men vi ser flere tilfælde hvert år lige omkring skift mellem hjultyperne.

Det er kun biler med knastkæde, der kan komme i problemer, men lad bilen stå i frigear for at være på de sikre side. Håndbremsen er det til gengæld en god ide at trække.