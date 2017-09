Sådan fjerner du buler med hårtørrer og trykluft spray

Hvis man gerne vil have en pæn bil, som også med tiden skal kunne sælges igen, så er det brandærgerligt, når bilen får en lille bule.

Det kan koste en mindre formue, hvis man skal have autoværkstedet til at rette bulen ud, hver gang skaden er sket, men gudskelov for hårtørrer og trykluft spray!

Hårtørrer og spray mod buler

Dette lille trick er helt riskofrit. Hvis det ikke fungerer, kan du efterfølgende få autoværkstedet til at fjerne bulen.

Hvis det lykkedes, så har tricket højst kostet dig mellem 50 og 100 kroner for trykluft sprayen. En hårtørrer har du sikkert allerede.