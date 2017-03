Overblik: Så meget koster det at eje en bil i Danmark

Danmark overgås kun af Norge og Italien, hvor det er henholdsvis 260 kr. og 37 kr. dyrere om måneden at eje og køre en benzinbil. Derimod er der mange penge at spare i fx Ungarn, Tjekkiet og Rumænien, hvor man kan spare over 2.000 kr. om måneden i forhold til Danmark.

- De mange udgifter forbundet med at eje en bil, fx forsikringer, afskrivning eller pludselige værkstedsbesøg, er nogle af de faktorer, som gør, at mange forbrugere i dag overvejer, om de skal købe eller lease deres næste bil.

Analysen viser også, at der er meget stor forskel på Nord- og Sydeuropa, og at Danmark trods lavere registreringsafgift fortsat er et af de dyreste lande i Europa, forklarer Michael Olsen, CEO hos LeasePlan Danmark.

Danmark er det fjerdedyreste europæiske land at eje og køre dieselbil i, med en samlet omkostning på ca. 4.875 kr. om måneden. Kun Norge, Finland og Holland er dyrere.