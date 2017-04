Quick-guide: Tysk gadedreng til under det halve af nyprisen

Vær opmærksom på:

Motor: Generelt meldes der om ret få problemer med den tyske rækkesekser. De problemer, som kan opstå, er ofte elektroniske og kan have med styreboksen at gøre. I mange tilfælde har en softwareopdatering løst problemerne. Enkelte ejere klager også over mislyde fra turboen samt vandpumper, der giver op, inden de når 100.000 km.

Undervogn: Noget af det vigtigste på en BMW er undervognen. For med 306 hk og baghjulstræk skal mekanikken spille. Der er ikke mange meldinger om problemer. Tjek dog alligevel undervognskomponenterne grundigt efter for slitage – specielt hvis du mistænker, at den har været kørt hårdt. Store og eftermonterede fælge kan også være et synligt tegn på en ikke så moden ejer.

Karrosseri: BMW anbefaler ikke supplerende rustbeskyttelse på 1-serien som helhed. Faktisk kan de ophæve rustgarantien, hvis der bores huller i karrosseriet. En sprøjtning af selve vognbunden kan dog anbefales. På indersiden er kabinen præget af materialer af høj kvalitet. Midterarmlænet kan udvikle en høj knirken.