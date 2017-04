Quick-guide: Spar en formue på en brugt Audi TT

Vær opmærksom på:

Motor: De fleste stumper under motorhjelmen er velkendt og gennemprøvet mekanik fra VW-koncernen. Generelt er turbomotorerne problemfri, men de kræver jævnlig service, og det er vigtigt, at de er smurt ordentligt. Derfor må du ikke spare på olien til TT’ens motor. Flere har oplevet, at wastegaten fejler, hvilket giver problemer med turbotrykket. På de kraftige varianter kan gearkassen også have problemer med at klare de mange kræfter.

Undervogn: TT er mere sporty afstemt end de biler, som den deler platform og undervogn med. Forhjulsophængene kan med tiden begynde at knirke. Som oftest er det ikke et problem at få fikset. Som altid med coupéer og sportsvogne er det bedst at undgå eksemplarer, der er blevet kørt hårdt.

Karrosseri: Audi TT er galvaniseret og fint rustbeskyttet fra fabrikken. Elruderne har det med at give op. De kan også få problemer med at slutte tæt, så det trækker ind i kabinen. Udstødningssystemet er i rustfrit stål og har en forventet levetid på 10-12 år. Det er dyrt, når det skal skiftes, og mange brugte TT’ere er omkring den alder.