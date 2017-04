Quick-guide: Genvejen til din Porsche-drøm

Vær opmærksom på:

Motor: Hvis du kigger på en Cayman fra før 2009, skal du sætte dig grundigt ind i ét enkelt problem: IMS-lejet. Problemet har været meget udpræget på specielt Porsche 996, hvor det har gjort skade på et stort antal motorer. IMS-lejet sidder inde i motoren, og det kan gå i stykker. Når det gør, så sender det metalstumper rundt i hele motoren, hvilket har den uheldige effekt, at motoren bliver totalskadet. Det er ikke alle Cayman, som er påvirket af det, men spørg alligevel en specialist som Porsche Centrum ved Faxe til råds, inden du køber. Ud over det lider Cayman ikke af nogen nævneværdige fejl motormæssigt. Fuld servicebog fra en Porsche--specialist er et must.

Undervogn: Lad dig ikke skræmme af en opgraderet undervogn. Porsche--folket er entusiaster, som elsker at køre trackdays, og derfor har mange opgraderet undervogne og bremser. Det, du skal undersøge, er, om delene, de har brugt, er af høj kvalitet.

Karrosseri: Rust er ikke et problem på Cayman, og det er en sportsvogn, som sagtens kan tåle at blive brugt året rundt.