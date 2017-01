Pristjek: Her kan du spare en månedsløn på bilforsikringen

De fleste under 30 år med benzin i blodet kan sikkert nikke genkendende til, at drømmen om en hurtig sportsvogn ofte bliver slukket, når man begynder at undersøge prisen på forsikringer. Det sker tit, at forsikringsselskaberne slet ikke gider forsikre de dyre biler, og hvis de endelig gider, så er prisen så ufattelig høj, at det ikke kan betale sig.

Derfor spurgte vi samlino.dk, om de ikke ville undersøge, hvad det egentlig vil koste, hvis du har købt en ny BMW M3 og skal have den forsikret.

For at kunne gøre det så realistisk som muligt, har vi opsat en personprofil, som ser således ud.