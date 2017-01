Nytårskur 2017: Her får du det store overblik

BMW

Den 7. og 8. januar inviterer de danske BMW-forhandlere til Åbent Hus kl. 11-15. Her er der mulighed for at prøvekøre hele modelprogrammet og eksempelvis privatlease en BMW 320d fra 3.895 kr./mdr.

På listen over tilbud til Åbent Hus faldt vi over en BMW 420d Gran Coupé aut., der kan fås i to år/40.000 km via BMW PrivatLeasing. Her er førstegangsbetalingen 35.000 kr. og den månedlige ydelse 4.895 kr. ekskl. forsikring.

Den lokale forhandler kan udregne leasingtilbud på BMW's andre modeller og på andre kørselsbehov.

BMW X5 (billedet) fås fra 12.795 kr. om måneden via privatleasing over 3 år/60.000 km med 75.000 kr. i udbetaling.